Partenza alla grande per il canottaggio tricolore sulle acque del Lago di Pusiano. Oltre 700 atleti sabato e domenica si sono sfidati nella gara tricolore Rowing Winter Challenge. La manifestazione ha aperto ufficialmente la stagione 2022 del remo italiano. Protagoniste dell’evento anche le società del Lago di Como, che hanno conquistato una serie di podi che fanno ben sperare per le prossime uscite.

I Cadetti

Dopo le gare del sabato (QUI i risultati) ecco il resoconto della conclusiva giornata di domenica.

Tra i Cadetti quattro diverse società hanno conquistato il gradino più alto del podio. Idroscalo Milano nel “doppio maschile” (misto con la Canottieri San Cristoforo), Eridanea in quello femminile; Canottieri Retica nel “quattro di coppia” maschile, mentre Varese si è imposta tra la donne. Tre invece le regate degli Allievi C, che hanno visto primeggiare la Menaggio, in misto con la Carate Urio, nel “doppio maschile”, Cernobbio nel “doppio femminile”, mentre nel “quattro di coppia” maschile il successo ha sorriso alla Canottieri Gavirate.

I Master

Sei le finali in “quattro di coppia” e “otto” del Tricolore Master, con Padova che ha aperto le danze vincendo la gara del “quattro di coppia” femminile categoria 43/54 anni. Tra le donne Over 54, affermazione dell’Esperia. L’otto maschile categoria 43/54 anni è stato dominato dall’equipaggio misto Varese-Menaggio, mentre nel quadruplo maschile Under 43 la medaglia d’oro è andata agli atleti Pescate-Monate. Il Cus Milano si è imposto nella la finale del “quattro di coppia” maschile 43/54. Nell’ultima gara di giornata per la categoria, quella del quadruplo maschile Over 54, ancora un successo per Varese.

I Ragazzi

Nei Ragazzi nel “doppio” maschile trionfo dell’equipaggio di Gioele Re e Maximilian Riboni (Corgeno). In quello femminile affermazione di Cernobbio (con Melissa Schincariol e Sara Lucia Caterisano) per un podio tutto comasco con Menaggio e Moltrasio.

Gli Junior

Nella categoria Junior femminile prima piazza nel “doppio” per Alessandra Grasselli ed Elisa Marca (Eridanea). Nel “doppio” Junior maschile oro alla Canottieri Retica di Giovanni Fallini e Simone Sandrini.

I Senior

Sempre nel “doppio” tra i Senior due ori per l’Idroscalo di Milano: tra gli uomini con Matteo Ciapparelli e Stefano Carugati e tra le donne con Viktoria Czikò Kovacsne e Zoi Bolis.

Gli Under 23

Nella categoria Under 23 è il “doppio” di Simone Fasoli e Simone Mantegazza (Moto Guzzi) a festeggiare, mentre tra i Paesi Leggeri si sono imposti Martino Goretti (Fiamme Oro) e Giovanni Borgonovo (Cernobbio).

Il “quattro di coppia”

Specialità del “quattro di coppia” targata Como con il successo di Cernobbio tra i Ragazzi, con a bordo Jacopo Moretti, Filippo Rossi, Filippo Bancora e Thomas Albertin Gancia. Nella categoria superiore, Junior femminile, ha esultato la Canottieri Lario con Elisa Grisoni, Alice Girola, Petra Testori e Matilda Carcangiu. Lario che ha concesso il bis tra le Senior con Greta Parravicini, Nicole Sala, Sofia Greco e Carolina Vanini. Tra gli uomini affermazione di Gavirate (Nicolò Bizzozero, Sebastiano Carrettin, Andrea Pazzagli e Nicolò Fietta). Nella categoria Under 23 maschile sono stati Tommaso Mazzonetto, Lorenzo Morello, Matteo Parenzan e Alessandro Crugnola ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio sull’equipaggio di casa del Lago di Pusiano.

L’ammiraglia

Infine le gare dell’“otto”, l’ammiraglia. Nella categoria Ragazzi trionfo dell’equipaggio di Monate (Alessandro Binda, Vilmos Benczur, Gabriele Talamona, Filippo Lampredi, Leonard Holzwarth, Filippo Testa, i fratelli Andrea e Marco Frigo, timoniere Loris Piscia). Nella stessa categoria al femminile, ha esultato il Garda Salò (Carlotta Zanca, Anna Benedetti, Giulia Macchia, Laura Benedetti, Carlotta Leali, Giulia Maroni, Anna Salvadori e Lucrezia Paris timonate da Eleonora Bogoni). La Canottieri Gavirate di Ilaria Colombo, Giada Tamborini, Federica Thomazetto, Asia Bertolotti, Aurora Spirito, Angelica Tedoldi, Vittoria Calabrese, Caterina Monteggia e il timoniere Luca Darino si è aggiudicata il primo posto nella finale Junior femminile. Infine nell’otto Senior maschile, ha festeggiato ancora una volta la Canottieri Lario con Michele Venini, Niccolò Marelli, Alberto Briccola, Manuel Caldara, Giulio Zuccalà, Nicolas Castelnovo, Lorenzo Luisetti, Enrico Ragazzoni e la timoniera Serena Mossi.

Un altro momento delle premiazioni ieri a Pusiano (canottaggio.org/Cecchin)

QUI il sito della Federazione canottaggio.