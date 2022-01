Autosilo nel compendio del collegio Gallio di Como, nuovo stop alla discussione della delibera in consiglio comunale. Il sindaco della città Mario Landriscina ha chiesto di sospendere il dibattito sul progetto per la realizzazione del nuovo parcheggio.

Autosilo del collegio Gallio

“Sono costretto a chiedere un’ulteriore sospensione – ha spiegato il primo cittadino durante l’assemblea – Il 21 gennaio ho ricevuto una comunicazione da parte della Provincia Lombarda dell’Ordine Chierici Regolari Somaschi che merita approfondimenti da parte degli uffici tecnici del Comune”.

Il documento – chiarisce ancora il sindaco – “è un atto formale che rende necessari degli approfondimenti prima di procedere con la discussione del progetto in consiglio comunale. Al momento non si conosce ancora la data in cui la delibera sul nuovo autosilo del Gallio approderà nuovamente tra i banchi dell’assemblea cittadina.

Il piano dell’amministrazione prevede la realizzazione di un parcheggio di sei piani e 213 posti auto, che prevede inoltre opere di sistemazione delle aree esterne di Via Barelli e viale Innocenzo XI.