Arriva la nuova tv digitale: un percorso che si concluderà entro l’anno, con il passaggio al segnale televisivo DVBT-2. La seconda generazione del digitale terrestre garantirà nuovi servizi e una migliore qualità audio e video. Un percorso che porterà tutti i canali a essere trasmessi in HD – alta definizione – con codifica Mpeg4. Quando i telespettatori non vedranno più i canali, dovranno semplicemente risintonizzare il televisore.

ETV SUL 14 IN HD: ECCO DOVE

Espansione TV si sposta sul canale 14 del telecomando e viene trasmessa in alta definizione: un passaggio avvenuto oggi nella città di Como, nel primo bacino del Lario e nella città di Lecco. Successivamente, il percorso interesserà anche le altre zone della Lombardia e del Nord Italia. Domani, infatti, toccherà alla zona centrale del lago di Como e alla Valle Intelvi. Ricordiamo che per continuare a vedere Espansione TV sarà sufficiente risintonizzare il televisore.

E’ invece necessario verificare se la televisione che si possiede sia o meno compatibile con i canali in alta definizione, provando a vedere i canali già disponibili in HD, come RaiUno sul 501.

I BONUS DECODER E ROTTAMAZIONE TV

Qualora la tv non fosse compatibile, si potrebbe acquistare un decoder o cambiare televisione. Per entrambe le opzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto un contributo (CLICCA QUI PER I DETTAGLI): fino a 30 euro per acquistare il decoder (per le famiglie con Isee fino a 20mila euro) e fino a 100 euro per cambiare televisione, indipendentemente dal reddito.