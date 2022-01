Furto sul lungolago di Como: hanno patteggiato un anno e due mesi e 300 euro di multa e un anno e 200 euro di multa i due marocchini di 18 e 26 anni, arrestati il 15 gennaio scorso dopo che avevano rubato il portafoglio dalla borsa di una turista milanese fuori da un bar in città, nella zona tra il Lungolago Trieste e viale Geno.

I due erano stati inseguiti e fermati grazie a due comaschi, 36 e 31 anni, che hanno assistito al colpo. In quel momento non hanno esitato ad intervenire. In questo modo hanno permesso agli agenti delle volanti della polizia di Stato di fermare i sospettati. Ai due cittadini era arrivata anche una lettera di ringraziamento scritta dal questore di Como Giuseppe De Angelis.

Il processo ai protagonisti della vicenda si è concluso oggi con il patteggiamento. La pena è stata tramutata nel divieto di dimora a Como. Per entrambi poi decreto di espulsione e ordine di allontanamento dall’Italia entro sette giorni.

QUI il precedente articolo pubblicato sulla vicenda, con il ringraziamento del questore di Como ai cittadini che sono prontamente intervenuti dopo aver assistito al furto avvenuto sul lungolago, tra viale Geno e il LungoLario Trieste.