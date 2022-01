Incidente stradale a Monguzzo in via Valassina. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.20 di questa mattina. Due le persone rimaste coinvolte nell’impatto, fortunatamente ferite in modo non serio.

Incidente a Monguzzo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la mesa in sicurezza dell’area e per soccorrere una persona incastrata nell’abitacolo della propria vettura dopo l’impatto. Sul posto, oltre i pompieri e i soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù.

LEGGI ANCHE Incidente stradale a Cermenate, sul posto i vigili del fuoco