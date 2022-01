Domani e venerdì, mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio, saranno potati i platani di viale Cattaneo e viale Battisti. Dal Comune, fanno sapere che per l’esecuzione dei lavori, che inizieranno dopo le ore 8:30 ed è previsto vengano conclusi entro le ore 17:00, sarà necessario occupare parte dell’area mercatale con il cantiere mobile e, per brevi momenti, anche il parziale restringimento della corsia riservata ai bus (tratto da via Carducci a piazza Vittoria) e della prima corsia di marcia nel tratto da viale Varese a piazza Vittoria.

Per le potature dei platani, in entrambi i casi il traffico verrà regolamentato con l’ausilio di movieri.

