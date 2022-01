Riqualificare le scuole di Como intercettando i fondi del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo Cernezzi, Pierangelo Gervasoni, ha portato in giunta una delibera, per un totale di 31milioni di euro di interventi, con relative domande per partecipare ai bandi.

Un blocco consistente di lavori per riqualificare le scuole di Como riguarda Sagnino e precisamente la scuola elementare di via Mognano e la media di via Grazia Deledda. “Quest’ultima – ha spiegato l’assessore ieri sera in consiglio comunale – è tra quelle peggio messe in città”. Per entrambe la spesa totale ammonta a 13 milioni di euro.

Altri 11 milioni riguardano il plesso di via Perti. E ulteriori 5 milioni per l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia di Albate. “Vorremmo inoltre intervenire anche sulla scuola dell’Infanzia di via Amoretti a Monte Olimpino” ha aggiunto Gervasoni spiegando che le domande per i bandi regionali sono state presentate e che il Comune sta predisponendo le carte anche per partecipare a quelli ministeriali. “Non stiamo trascurando niente” ha detto l’assessore. “Gli uffici stanno lavorando per preparare le documentazioni necessarie e parallelamente procedono – ha concluso – con gli interventi di manutenzione ordinaria negli istituti”.