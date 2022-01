Campionato sociale, Aci Como attende i risultati da parte dei piloti che hanno disputato gare nel 2021. La scadenza è quella del 30 gennaio. Con il materiale ricevuto l’ente di viale Masia compilerà le classifiche in vista delle tradizionali premiazioni dei soci sportivi.

Al campionato sono ammessi i possessori di licenza sportiva iscritti ad Aci Como. Sul sito dell’associazione (QUI il link) si trovano le schede da compilare e il regolamento. Possono partecipare piloti (e copiloti per quanto riguarda i rally) che hanno preso parte ad ogni tipo di gara automobilistica, dalle competizioni di base a quelle valide per il Mondiale. Come detto, il termine per far pervenire ad Aci Como i risultati ottenuti è fissato per il 30 gennaio.

L’Aci, poi, entro il 15 febbraio pubblicherà le classifiche, con gli iscritti che avranno cinque giorni per segnalare eventuali discordanze. Le graduatorie riguarderanno ogni singola specialità e poi ci sarà quella assoluta. Chi farà più punti sarà premiato come campione sociale.

La prima edizione del campionato sociale Aci si è svolta nel 1999: quell’anno vinse il rallista Maurizio Mauri, con premiazione nella sede di viale Puecher di MiLa e Circolo della Vela, che poi si sarebbero riuniti nel 2002 nello Yacht Club.

Nel 2020 e 2021 per ragioni di Covid la tradizionale cena con le premiazioni è saltata. Poche settimane fa Aci Como ha proposto una premiazione più sobria – ma non per questo meno sentita – chiamando tutti assieme i vincitori del 2019 e del 2020.

Il vincitore assoluto, sia nel 2019 che nel 2020, è stato lo specialista della pista Riccardo Chiesa. Nel 2019 si sono piazzati alle sue spalle Gianluigi Candiani (autostoriche pista) e, alla pari, Lino e Carlo Curti (pista). Settimo il migliore rallista, Moreno Cambiaghi.

Nell 2020, invece, dietro a Chiesa sono giunti, nell’ordine, Roberto Restelli (autostoriche in pista) e il rallista Corrado Fontana. Quest’ultimo nel 2020 ha peraltro conquistato il titolo italiano nel Campionato Wrc.

Ora l’attesa è per vedere il nome del vincitore 2021. anno in cui lo stesso Aci Como ha festeggiato 95 anni di vita. Alla cerimonia di festeggiamento dello scorso 26 novembre hanno preso parte il presidente di Aci Italia, Angelo Sticchi Damiani, e l’allora numero uno della Fia mondiale, Jean Todt, in una delle sue ultime uscite in questo ruolo. Da inizio di dicembre, nuovo presidente della Fia è stato infatti nominato Mohammed Ben Sulayem, imprenditore e pilota degli Emirati Arabi Uniti. A fare gli onori di casa in occasione della cerimonia, il presidente di Aci Como, Enrico Gelpi. QUI il servizio andato in onda nel nostro tg.