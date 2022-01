Ciciretti al Como con la maglia numero 17. Il talentuoso trequartista ha ufficialmente firmato il contratto che lo lega al club lariano fino al mese di giugno del 2022. Amato Ciciretti arriva sul Lario dal Pordenone in prestito con diritto di opzione. La maglia con il numero 17? Un numero apprezzato dal 28enne giocatore per ragioni legate alla sua famiglia.

“Sono molto felice di essere al Como”. Ha dichiarato Amato Ciciretti. “La società mi ha fatto un’ottima impressione e sono sicuro di poter fare bene e dare il mio contributo fino al termine della stagione. Ho visto la squadra giocare da avversario e ho percepito la forza di questo gruppo”.

Il mercato del club lariano non è terminato. Il prossimo acquisto sarà un centrocampista centrale. Contestualmente sarà ceduto, molto probabilmente in Lega Pro, il fin qui deludente Ismail H’Maidat. In serie C è già finito un volto noto agli appassionati del Como, Manuel Cicconi. Il calciatore cresciuto nel club lariano, ora di proprietà dell’Entella, è stato mandato in prestito al Renate.

Il Como tornerà in campo sabato 5 febbraio alle 14 contro il Lecce allo stadio SInigaglia. La squadra salentina, terza in classifica, stasera affronta il recupero della gara contro il Vicenza, saltata per il Covid. In caso di successo i pugliesi passerebbero in testa alla graduatoria di serie B.

La classifica dopo 20 giornate. Pisa 39 punti, Brescia 38, Lecce 37, Monza, Benevento e Cremonese 35, Frosinone 34, Ascoli 32, Cittadella 30, Perugia 28, Como 26, Ternana 24, Parma e Reggina 23, Spal 22, Alessandria 20, Cosenza 16, Crotone 12, Pordenone 11, Lanerossi Vicenza 8