A Como una tappa del Giro d’Italia di Handbike.

“Como – per la prima volta nella sua storia – ospiterà una tappa del Giro d’Italia di Handbike”, lo annuncia l’assessore allo Sport di Palazzo Cernezzi, Paolo Annoni attraverso i social. “L’appuntamento è previsto per maggio 2023 – scrive Annoni – il passaggio ufficiale in giunta è già avvenuto e l’impegno c’è”.

“Mi piacerebbe – continua l’assessore allo Sport – che il giorno del Giro d’Italia di Handbike fosse l’occasione per una grande festa dello sport paralimpico, con centinaia di atleti coinvolti”.

Il percorso

Il percorso è su un anello di circa 3,5 chilometri tra via Fontana, via Cairoli, Lungo Lario Trento, viale Cavallotti, Piazza Cacciatori delle Alpi, Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Viale Battisti, Via Nazario sauro, via Bertinelli, Piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, via Bianchi Giovini. La domenica mattina è prevista quindi la chiusura del lungolago, viale Cavallotti, viale Varese e viale Cattaneo.

LEGGI ANCHE Vandali no vax imbrattano il cimitero di Como