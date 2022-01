Vandali no vax di nuovo in azione a Como. A dicembre avevano imbrattato i muri di una scuola e il selciato davanti all’ex ospedale di via Napoleona (qui l’articolo). Nelle scorse ore sono tornati a colpire. Hanno rovinato il muro di recinzione del cimitero monumentale di Como, dipingendo i soliti sconclusionati slogan anti-vaccino con la vernice rossa.

Peraltro, le frasi risultano particolarmente oltraggiose. Non solo perché imbrattano il muro di un luogo di riposo, che meriterebbe ben altro rispetto. Ma anche perché alludono ad assurdi parallelismi con il regime nazista, proprio alla vigilia della Giorno della Memoria.