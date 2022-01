Giubiana in streaming a Cantù, tradizione mantenuta. Il Covid ha impedito l’effettuazione della manifestazione in piazza Garibaldi, sempre seguita da una copiosa folla. Ma l’amministrazione di Cantù ha deciso di proseguire con una delle tradizioni più apprezzate e sentite, il rogo della Giubiana appunto, andato in scena questa sera. Senza pubblico ma con una modalità diventata usuale ai tempi del Covid, la diretta streaming. Il filmato è stato mostrato sulla pagina Facebook dell’amministrazione.

“Abbiamo sperato sino all’ultimo di poter nuovamente dar vita alla festa in Piazza Garibaldi”. Aveva spiegato alla vigilia dell’evento l’assessore Isabella Girgi. “Purtroppo anche quest’anno, a causa della situazione epidemiologica e del numero di contagi, siamo costretti a vivere la tradizione in modo alternativo. La tecnologia, in questo senso, ci dà una grande mano. Possiamo mantenere viva la nostra storia e ripercorrere la leggenda della Giubiana in tutta sicurezza. Un filo indissolubile lega il nostro passato e il nostro presente. Mai come oggi il rogo della Giubiana rivestite un significato così importante. L’inverno, la Giubiana, le avversità, sono destinate a finire e una nuova primavera potrà tornare sulla nostra Cantù”.

Il rito è stato dunque portato avanti anche in questo 2022 ancora in emergenza sanitaria, in un piazzale anonimo, rispetto alla centralissima piazza Garibaldi. Presenti soltanto pochi addetti ai lavori, compresi, per ogni evenienza, i vigili del fuoco e la protezione civile. In diretta i figuranti hanno dato la lettura della condanna della donna al rogo: secondo la storia, si tratterebbe di una castellana che, all’epoca della guerra decennale tra Como e Milano all’inizio del 12° secolo, tradì la sua città. Cantù all’epoca era alleata con Milano contro Como. Un conflitto che il capoluogo lariano perse, con la città distrutta e annessa al Comune di Milano.

Ora Cantù si prepara ad un nuovo evento, la consegna delle civiche benemerenza: appuntamento al 9 febbraio in occasione di Sant’Apollonia (QUI l’articolo).