Il Lecce al Sinigaglia da capolista della B. I salentini hanno infatti superato per 2-1 il Lanerossi Vicenza nel recupero di ieri sera. La gara era saltata nelle scorse settimane a causa del Covid. Grazie a questa affermazione i giallorossi sono saliti a quota 40, scavalcando Pisa e Brescia. La classifica aggiornata vede quindi in testa il Lecce (40 punti), seguito da Pisa (39), Brescia (38), Cremonese, Monza e Benevento (35), Frosinone (34) e Ascoli (32).

Nel prossimo turno, dunque, seconda giornata del girone di ritorno, il Lecce arriverà allo stadio Sinigaglia. Appuntamento per sabato 5 febbraio alle 14 per la sfida tra i lariani e la squadra capoclassifica. Nel Como potrebbe esordire il nuovo acquisto Amato Ciciretti, arrivato in questi giorni in prestito dal Pordenone.

Per il prossimo fine settimana, intanto, sono programmati altri recuperi, che vedranno in campo prevalentemente formazioni di bassa classifica. Domenica 30 gennaio alle 14.30 si giocano Vicenza-Alessandria, Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone. In quest’ultima sfida è stato designato quale quarto uomo un arbitro della sezione Aia di Como, Mattia Caldera.

La classifica. Lecce 40 punti, Pisa 39, Brescia 38, Monza, Benevento e Cremonese 35, Frosinone 34, Ascoli 32, Cittadella 30, Perugia 28, Como 26, Ternana 24, Parma e Reggina 23, Spal 22, Alessandria 20, Cosenza 16, Crotone 12, Pordenone 11, Lanerossi Vicenza 8