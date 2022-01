Nicolò Molteni secondo in Coppa Europa di sci nel supergigante maschile di Coppa Europa disputato sulla pista austriaca di Saalbach, in Austria. Una gara caratterizzata da una doppietta italiana, con il successo andato al bresciano Giovanni Franzoni, che ha preceduto il cabiatese Molteni. I due lombardi hanno chiuso distanziati di sette centesimi. Il podio di giornata è completato dall’austriaco Julian Schuetter con un ritardo di 10 centesimi, la top ten registra anche il decimo posto dell’altro italiano Matteo Franzoso, giunto a 55 centesimi.

Per Molteni – 23 anni, portacolori del gruppo sportivo dell’Esercito – è il secondo podio di questa stagione in Coppa Europa. A Tarvisio, lo scorso 23 gennaio, il comasco per la prima volta nella sua carriera era arrivato in zona medaglie nella competizione continentale. Sulle nevi friulane Nicolò si era classificato al secondo posto nella prova vinta dallo svizzero Lars Roesti in 1’47″56, che ha inflitto appena 15 centesimi ai due secondi classificati. Lo spagnolo Adur Etxezarreta è finito infatti a pari merito proprio con lo sciatore brianzolo.

Nella foto in alto, il podio della gara disputata a Saalbach, in Austria, con la doppietta italiana: 1° Giovanni Franzoni, 2° Nicolò Molteni

QUI la pagina con le notizie di sport del nostro sito