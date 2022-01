Incidente sul lavoro mortale nel Luganese. Ieri verso le 17 in via Ginnasio ad Agno, in un’azienda attiva nella produzione di sistemi di automazione e di lavorazione, si è verificato un tragico infortunio.

Un 51enne operaio svizzero di una ditta esterna, residente nel Canton Zurigo, che stava effettuando dei lavori all’interno dell’azienda sarebbe rimasto schiacciato sotto un tornio industriale. L’uomo è morto sul posto per le gravi ferite riportate. L’inchiesta della polizia cantonale cercherà di stabilire le cause di quanto avvenuto.

Sul posto, oltre agli agenti della stessa polizia cantonale, sono interventi i pompieri di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde della città ticinese. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del servizio Care Team. Un servizio che è operativo in queste situazioni, a supporto delle persone vicine alle vittime di eventi drammatici. E’ il caso di questo incidente sul lavoro mortale ad Agno.

