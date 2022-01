Tasso di positività in calo in Lombardia e nuovi contagi sotto quota 20mila in regione. Il bollettino di oggi sull’andamento della pandemia indica un totale di 167.214 tamponi processati, che hanno portato ad accertare 18.555 pazienti positivi al virus. Il tasso di positività scende all’11%.

Cala ancora la pressione sui reparti ordinari degli ospedali della Lombardia. I ricoverati totali con il virus oggi sono 3.072, con una diminuzione di 92 rispetto al bollettino di ieri. Risalgono di due unità invece i malati più gravi, ricoverati nelle terapie intensive, che sono attualmente 254. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 88, in aumento rispetto alle 77 di ieri.

In provincia di Como sono 1.036 i nuovi contagi accertati.