Genitori e bambini in fila all’hub di via Napoleona per ricevere il vaccino anti Covid. Sono state 125 le famiglie che hanno aderito all’open day organizzato a Como, andando ad aggiungersi ai 400 già prenotati per oggi. Anche nella giornata di domani, dalle 8 alle 20 i bambini dai 5 agli 11 anni possono presentarsi senza appuntamento per effettuare l’iniezione anti Covid nell’ex ospedale Sant’Anna.

L’appello

Il primario della pediatria del Sant’Anna Angelo Selicorni ribadisce l’importanza della vaccinazione anche per i bambini.

Le regole per chi ha contratto il virus

I casi di Covid nelle ultime sono settimane hanno registrato un picco tra i bambini. Tanti anche i piccoli in quarantena.

Chi è in isolamento deve aspettare la fine della quarantena e il tampone negativo per effettuare, anche subito, il vaccino.

Chi è risultato positivo al virus senza essersi vaccinato prima può effettuare la vaccinazione, con una dose, da tre a 12 mesi dopo la guarigione. Oltre i 12 mesi sono necessarie due dosi.

In caso di positività accertata dopo la prima dose del vaccino ci sono due possibilità. Se l’infezione viene accertata entro il tredicesimo giorno dall’iniezione è necessario effettuare il richiamo dai tre ai sei mesi dopo la malattia. Se la positività viene accertata dopo 14 giorni e prima della seconda dose, questa non viene effettuata.

Le sedute protette

La pediatria del Sant’Anna organizza sedute vaccinali in ambiente protetto qualora il medico vaccinatore, al momento dell’iniezione, riscontri situazioni che richiedano una precauzione particolare.