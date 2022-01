Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e nemmeno troppo semplice da ricevere. Anche nel 2021, i comaschi si sono mostrati generosi durante le feste di Natale. I panettoni sospesi-e quindi donati in beneficenza- sono stati 170.

Per l’iniziativa, patrocinata da Confcommercio Como su proposta della Delegazione Lariana dell’Accademia Italiana della Cucina, è tempo di bilanci. Il risultato anche per quest’anno, è stato ben oltre le aspettative. Il Banco Alimentare della Lombardia per la sede di Como, attraverso il programma Siticibo, nei giorni precedenti al Natale ha ritirato dalle pasticcerie del territorio 170 panettoni. Sono stati distribuiti alle realtà che fanno capo alle Parrocchie e anche ad altre organizzazioni legate al Mondo della Fragilità Familiare e Sociale.

Il panettone sospeso, cosa è:

L’iniziativa, fortemente voluta da Franco Brenna, rappresentante dell’Accademia Italiana della Cucina, e sostenuta dal delegato Enzo Pomentale, rispetto al 2020 è stata allargata all’intero territorio provinciale. E non sono stati solo i cittadini a essere generosi. Per ogni panettone in più acquistato dai clienti, la stessa pasticceria ha sfornato un secondo panettone- artigianale e di alta qualità. Senza scopo di lucro.

Ha ringraziato i cittadini il Direttore di Confcommercio Como Graziano Monetti ma anche “le panetterie e pasticcerie associate a Confcommercio Como” perché- ha detto-“hanno aderito all’iniziativa, nonostante le difficoltà del momento dettate dal rincaro delle materie prime”. Anche il Presidente dei Gruppo Panificatori e Pasticcieri di Confcommercio Como, Francesco Agostoni, concorda nell’affermare che l’entusiasmo è reale e aggiunge “è stato un gesto semplice, ma capace davvero di donare un sorriso”.

