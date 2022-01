Covid in Lombardia-Nelle ultime 24 ore, in Lombardia a fronte di 147.338 tamponi effettuati i casi Covid sono 14.558 e il tasso di positività si attesta al 9,8%. In calo rispetto all’11% di ieri.

Segno meno anche davanti al dato dei ricoveri. Oggi, nei reparti ordinari i letti occupati sono 3.004 (68 in meno di ieri). Sono invece stabili i pazienti in terapia intensiva: le persone ricoverate sono 254.

Anche oggi non si ferma la conta delle vittime. I decessi sono 62, un numero che porta il totale da inizio pandemia a 37.108.

Il contagio nelle province

Covid in Lombardia–Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.015 positivi; a Brescia 2.158; a Bergamo 1.489; a Varese 1.243; a Monza 1.108; a Como 877; a Mantova 824; a Pavia 723; a Cremona 576; a Lecco 457; a Lodi 319 e a Sondrio 277.

