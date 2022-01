Grave incidente sulla statale Regina, all’altezza di Carate Urio, in tarda mattinata. Per cause ancora in corso di accertamento, un ciclista è caduto, riportando ferite molto gravi. E’ intervenuto l’elisoccorso per trasportare in ospedale lo sportivo.

Si tratta di un 70enne. I soccorritori hanno portato l’uomo all’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso, che indica la massima gravità. Seguiranno aggiornamenti.