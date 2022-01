Patrick Cutrone, il commosso ricordo del padre. Il calciatore lariano voluto affidare al social Instagram un emozionante pensiero dedicato a suo papà Pasquale, scomparso negli scorsi giorni a 58 anni. Nel messaggio il giocatore dell’Empoli ha voluto ringraziare le persone che sono state vicine a lui e alla sua famiglia in queste tristi giornate.

Venerdì l’ultimo saluto a Parè dell’avvocato comasco, con le sentite parole del parroco, don Sergio Bianchi: “Era simpatico, signorile e delicato. Il suo è stato il passaggio di una persona che ci lascia un’orma, un segno e che continuerà a far parlare di sé”.

Oggi la dedica di Patrick Cutrone. “Caro papà, sei stato e sempre sarai la colonna portante della mia vita, la persona che mi conosce meglio in assoluto, la mia più grande fonte di forza, ispirazione e aspirazione” ha scritto. “In ogni singolo momento di ogni singolo giorno tu eri con me, impegnato e determinato nel farmi diventare un uomo migliore. Spero di non deluderti mai. Se un giorno sarò per mio figlio solo la metà di quello che tu sei stato per me, avrò la certezza di essere un padre straordinario”.

“Inutile dire che una persona come te lascerà un segno forte e permanente nella quotidianità di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti.

A nome mio e della mia famiglia, ringrazio tutte le persone per il sostegno e la vicinanza riservatoci in questo momento difficile.

L’amore e l’affetto che abbiamo ricevuto sono la testimonianza di quanto tu fossi stimato, benvoluto e ammirato.

Sono convinto che, prima o poi, ci rivedremo.

Ciao papà,

Ti amo, Patrick”