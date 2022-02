Furto in un’edicola in centro Como, in via Caio Plinio, sospettato un minorenne. Nel tardo pomeriggio di sabato, il titolare di un’attività nella zona dei Portici Plinio ha chiamato il 112, segnalando di essersi accorto del furto di alcuni oggetti esposti, in particolare di un gioco e di un libro, per un valore complessivo di circa 30 euro.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Como. I poliziotti hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Nella circostanza hanno notato la presenza di alcuni ragazzini minorenni che spesso frequentano l’area dei Portici Plinio. Avrebbero notato in particolare i movimenti sospetti di un giovanissimo, identificato dagli agenti grazie alle immagini e già accusato in precedenza di episodi analoghi.

La posizione del ragazzo, 16 anni, comasco, è ora al vaglio per eventuali possibili provvedimenti.