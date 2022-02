Controlli antidroga della polizia locale di Cantù. I vigili hanno lavorato anche con le unità cinofile. Ieri pomeriggio, gli agenti hanno scoperto un uomo di 29 anni di nazionalità albanese e domiciliato a Milano che nascondeva in auto una dose di cocaina. L’uomo, dopo essere stato portato al comando, è stato accompagnato in questura. E’ stato poi segnalato al prefetto di Como per la detenzione di sostanza stupefacente.

L’assessore alla Sicurezza

“Ancora un’ottima attività della nostra polizia locale – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Maurizio Cattaneo – che continua a dimostrare quanto sia efficace e puntuale la propria azione attraverso i controlli del territorio. Continueremo a effettuare controlli come in questo caso, anche con l’utilizzo di unità cinofile”.