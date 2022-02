Mattarella bis, Guzzetti : “In assoluto la migliore soluzione”. Giuseppe Guzzetti, colonna portante della Democrazia Cristiana per decenni e oggi esponente del Partito Democratico, presidente della Regione Lombardia dal 1979 al 1987, poi senatore e quindi per 22 anni presidente della Fondazione Cariplo, analizza la rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lo fa senza sconti, soprattutto nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini. “E‘ partito dicendo che voleva un presidente di destra, dimenticando che il presidente della Repubblica rappresenta l’unità nazionale. Si è intestato questo ruolo, voleva risolvere così il problema. Ma è partito col piede sbagliato. Avrebbe dovuto, come diceva Letta – dice Guzzetti, citando il segretario del Pd Enrico Letta, al quale lo lega una lunga amicizia e una stima reciproca – lavorare per trovare una soluzione ampiamente condivisa“.

Guzzetti, nel corso dell’ampia intervista, ha parlato anche del taglio dei parlamentari. “Si sono dimezzati i parlamentari con un referendum dissennato. Io sono per la riduzione, ma deva cambiare il bicameralismo. Attenzione, perché province come Como, Lecco e Sondrio rischiano per anni di restare senza rappresentanza parlamentare. Poi, la legge elettorale: dobbiamo spazzare via il sistema elettorale bloccato, con le liste dove i capi di Roma mettono in testa i loro amici“, ha concluso.

