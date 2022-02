Negozi e over 50, entrano in vigore oggi alcune novità nel contrasto alla pandemia. A partire dalla validità del green pass che sarà ridotto dagli attuali 9 a 6 mesi di durata. Il certificato verde sarà inoltre necessario per entrare nei negozi e per accedere ad esempio agli uffici postali e bancari. Obbligatorio per gli over 50 essere in regola con il ciclo vaccinale per non incorrere nelle sanzioni previste.

Green pass per accedere ai negozi e agli uffici

A partire da oggi quindi sarà necessario mostrare il green pass (anche il “base” ottenibile con un tampone) per entrare nei negozi, nei principali uffici pubblici, alle poste e in banca. La Questura di Como ha fatto sapere, ad esempio, che l’accesso è consentito esclusivamente mostrando il qr code, in particolare sarà richiesto ai cittadini che hanno in programma pratiche relative ai passaporti, licenze e porto d’armi, per il di rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Resta consentito il libero accesso ai negozi di generi alimentari, di prima necessità, nelle farmacie, parafarmacie, negozi di ottica, distributori di carburante.

Over 50, vaccinazione obbligatoria

Ma la stretta del primo febbraio riguarda in particolare gli over 50 per i quali è obbligatoria la vaccinazione. Chi non si sarà messo in regola rischia una sanzione una tantum di 100 euro. Per questa fascia d’età una ulteriore data da tenere a mente è quella del 15 febbraio quando entrerà in vigore l’obbligo del super green pass (che si ottiene da vaccinati o da guariti)per tutti i lavoratori over 50.