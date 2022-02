Mattarella bis. Dopo giorni di stallo, fumate nere e trattative politiche fallite, Sergio Mattarella è stato eletto presidente della Repubblica.

“I giorni difficili trascorsi per l’elezione alla Presidenza della Repubblica nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento”. “Condizioni che impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati che devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti. Con l’impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini”. Sono le prime dichiarazioni del Presidente Mattarella dopo l’esito della votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Tanta la stima e l’affetto dimostrato dai cittadini per il nuovo mandato.