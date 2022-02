La Protezione Civile di Regione Lombardia ha emanato un’allerta per vento forte. Per questo il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha firmato un’ordinanza. Ordinanza che prevede la chiusura di tutti i parchi e giardini comunali, del campo Coni di via Canturina, del centro sportivo di via Longoni e di tutti i cimiteri cittadini.



L’ordinanza predisposta per evitare l’esposizione dei cittadini a possibili pericoli nella fruizione di questi luoghi. Il provvedimento avrà effetto sicuramente nella giornata di domani e potrà essere reiterato se non dovessero cessare le cattive condizioni meteo.