Scelta del medico di base. A Mariano Comense da oggi lo sportello Scelta e Revoca sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Una decisione presa dall’Asst Lariana per aiutare i cittadini dopo il pensionamento contemporaneo di due medici di medicina generale.

Lo sportello si trova all’interno del presidio Felice Villa ed è collocato di fianco al Cup. L’accesso dell’utenza sarà regolato dai volontari della Protezione Civile, coinvolti dall’amministrazione comunale per evitare assembramenti.



Non sarà necessario prenotare un appuntamento in quanto l’accesso sarà limitato ai cittadini residenti a Mariano Comense e per le sole operazioni di scelta e revoca. Resta sempre possibile presentare la domanda attraverso il sito alla voce Scelta e Revoca. Una volta inserita la richiesta, saranno gli uffici a gestire direttamente le pratiche e il cittadino sarà contattato direttamente ai recapiti da lui lasciati.