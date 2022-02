Forti raffiche di vento stanno soffiando sul territorio della provincia di Como. Giornata di super lavoro per i vigili del fuoco, oltre 100 interventi da stanotte alle 17 di oggi. A partire da ieri l’allerta diramata dalla protezione civile è passata da gialla ad arancione – quindi media criticità – ed è iniziata la conta dei danni.

In città pompieri in azione in via Brambilla per un grosso albero caduto, tronchi e ramaglie in via Fiume, tegole pericolanti. Numerose le telefonate che stanno arrivando al centralino dei vigili del fuoco.

Come previsto da una specifica ordinanza firmata dal sindaco di Como, Mario Landriscina, oggi sono chiusi parchi e giardini, il campo Coni di via Canturina, il centro sportivo di via Longoni e tutti i cimiteri cittadini. Il provvedimento, predisposto per evitare l’esposizione dei cittadini a possibili pericoli nella fruizione di questi luoghi per le forti raffiche di vento, avrà effetto sicuramente nella giornata di oggi e potrà essere reiterato se non dovessero cessare le cattive condizioni meteo.

Problemi a causa del vento sono stati segnalati anche sul Lago di Como. Le forti raffiche hanno creato seri problemi alla navigazione.

In tutto il territorio rimane l’allerta per rischio di incendi boschivi e vento forte. C’è il divieto di accendere fuochi nei boschi o compiere qualsiasi azione che possa creare pericolo di incendio.

Per segnalare un incendio boschivo è necessario chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Como, via Brambilla

Como, via Fiume

Como, viale Geno