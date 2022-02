Allerta vento anche per la giornata di oggi, dopo le forti raffiche che ieri hanno spazzato gran parte del territorio lariano. Il sindaco di Como Mario Landriscina ha prorogato le disposizioni dell’ordinanza firmata lunedì sera. Fino a questa sera dunque rimarranno chiusi tutti i parchi e giardini comunali, il campo Coni di via Canturina, il centro sportivo di via Longoni e tutti i cimiteri cittadini, per evitare l’esposizione dei cittadini a possibili pericoli.

La biblioteca

Le forti raffiche di vento di ieri hanno divelto la struttura di protezione dell’impianto di riscaldamento sul tetto della Biblioteca Paolo Borsellino. L’impianto è stato spento per motivi di sicurezza. Per la giornata di oggi, 2 febbraio, la sala studio al primo piano rimarrà chiusa al pubblico.