Designazioni arbitrali per il prossimo turno di serie B. Per il match di sabato allo stadio Sinigaglia tra Como e Lecce è stato designato l’arbitro Marco Piccinini di Forlì. In questa stagione il fischietto romagnolo ha già diretto cinque gare in serie A, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Torino, Cagliari-Atalanta, Verona-Lazio e Lazio-Udinese. Piccinini , nato il 29 settembre del 1983, è ingegnere edile.

La sfida tra lariani e giallorossi si gioca alle 14, con curva ospiti già esaurita. La formazione pugliese guida la classifica del campionato con 40 punti. Gli uomini di mister Giacomo Gattuso sono undicesimi a quota 26.

Sarà in serie B anche Andrea Colombo. L’arbitro della sezione Aia di Como dirigerà allo stadio Libero Liberati il confronto tra la Ternana e la Reggina.

Designazioni arbitrali in C. Nel weekend saranno operativi tre fischietti lariani. Mattia Caldera fischierà nel match Delfino Pescara-Carrarese, nel girone B. Nello stesso gruppo è stato chiamato come “quarto uomo” (dalla serie D) Michele Pasculli. Per lui sicuramente una bella soddisfazione: sarà in Liguria per Virtus Entella-Aquila Montevarchi.

Sarà impegnato nel Lazio Alessandro Di Graci, chiamato a Monterosi (in provincia di Viterbo) per la partita tra la locale formazione e il Bari (girone C).

