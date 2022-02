Zack Bryant a Cantù. La notizia, già annunciata nelle scorse ore (QUI l’articolo), è stata confermata dal club brianzolo. Il nuovo playmaker della S.Bernardo-Cinelandia ha 24 anni ed è nato a Hastings, in Florida. Il giocatore è alto 188 centimetri per 91 chili. Bryant arriva dal Lahti Basket, formazione del massimo campionato finlandese con cui l’esterno in questa stagione ha totalizzato 21 punti, 2,3 rimbalzi e 3,4 assist di media in 8 partite.

“Bryant è un playmaker “esplosivo”, che interpreta il ruolo con atletismo ed energia” afferma il comunicato del club brianzolo. “Grazie a queste qualità è bravo ad attaccare il ferro ed è in grado di mettere notevole pressione sulla palla in difesa. È dotato inoltre di un eccellente controllo della palla e di una buona visione di gioco”.

Nelle previsioni, il nuovo acquisto doveva arrivare in tempo per esordire nella partita di domenica a Mantova. Ma, pur con accordo raggiunto e tutto sottoscritto, rimane ancora qualche passaggio burocratico da superare. Zack Bryant dovrebbe quindi raggiungere la Brianza all’inizio della prossima settimana.

“Sono onorato di poter far parte di una società importante e storica come Cantù” sono state le prime parole dello statunitense dopo l’ufficializzazione del tesseramento per Cantù. “Ringrazio il club per avermi concesso questa opportunità. Non vedo l’ora di aggregarmi alla mia nuova squadra. So che vi sono grandi ambizioni per questa stagione. Ma non sono spaventato perché io e Cantù abbiamo l’obiettivo comune di raggiungere un livello superiore. Prometto di dare il 100%”.