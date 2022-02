Donazione di un ecografo all’Ats Insubria. Il nuovo strumento è stato infatti consegnato nella giornata di oggi ad ATS Insubria da parte dei vertici di Isber.

Nello specifico l’attrezzatura donata ad Ats Insubria sarà in dotazione alle Usca – le Unità Speciali di Continuità Assistenziale – di Varese. Lo strumento consentirà di effettuare ecografie toraciche al domicilio dei pazienti che necessitano di questo tipo di visita.

“Questa donazione rappresenta per noi un gesto concreto. Un segno a supporto dell’encomiabile impegno profuso, in questi due anni, dai medici USCA di ATS Insubria. Quotidianamente svolgono un ruolo importante nel contrasto alla pandemia”. Sono le parole del Direttore Lucas Maria Gutierrez: “Siamo grati a Isber per la generosità e riconoscenza fattiva dell’operato dell’Agenzia di Tutela della Salute”.

Le Usca

Le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono operative sul territorio, in sinergia con i medici di medicina generale e pediatri di famiglia, per garantire la sorveglianza sanitaria attiva e la continuità delle cure dei pazienti affetti da Covid-19. In pratica il loro compito è di il compito di gestire (attraverso consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti sospetti o accertati di essere contagiati dal Coronavirus, che non necessitano di ricovero ospedaliero

LEGGI ANCHE Allerta vento, a Como chiusi oggi parchi e cimiteri