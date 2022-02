Lavori a Como. Chiusa al traffico per l’intera giornata di oggi via Scalabrini all’altezza del passaggio a livello. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della tratta ferroviaria Saronno-Como

Passaggio a livello in via Scalabrini

A causa della chiusura sono scattate le deviazioni stradale per gli automobilisti: i veicoli provenienti da via I Maggio deviati in via Scalabrini e via Repubblica Romana, le auto provenienti da via Scalabrini in via Repubblica Romana e in via del Lavoro e infine quelle provenienti da via del Lavoro in via Scalabrini – Clemente XIII.

Inoltre – attraverso un’ordinanza – il Comune ha prorogato i lavori in notturna sulla tratta che andranno avanti fino al 10 febbraio – dalle 22 alle 6 del mattino – con la sospensione della circolazione in via Scalabrini e la deviazione del traffico veicolare.

