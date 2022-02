Furto di alcolici al supermercato a Camerlata, è stato condannato a 4 mesi, pena sospesa, e ha ricevuto un foglio di via da Como il 31enne milanese residente a Bergamo arrestato dagli agenti della polizia di Stato lunedì pomeriggio. L’addetto alla sorveglianza dell’Esselunga aveva notato l’uomo che nascondeva in uno zaino alcune bottiglie di alcolici e aveva chiamato il 112.

Il sospettato era stato bloccato dopo che aveva oltrepassato la cassa senza pagare. Nello suo zaino erano state trovare bottiglie di gin e altri alcolici per un valore di circa 180 euro. Dopo l’arresto con l’accusa di furto aggravato, l’uomo aveva avuto un malore ed era stato accompagnato in ospedale. Dimesso, oggi è stato processato con rito direttissimo in Tribunale a Como e condannato a 4 mesi.