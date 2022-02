Incendio a Mariano Comense, in fiamme il tetto di un’azienda agricola. Sul posto – in via Novedratese – sono intervenuti i vigili del fuoco.

L’operazione di spegnimento è ancora in corso. Impegnate nell’intervento di soccorso cinque squadre di pompieri.

Seguono aggiornamenti

