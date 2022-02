Oggetto sospetto a Chiasso, intervento degli artificieri. La segnalazione oggi poco prima delle 11 nella città di confine. Agli agenti era arrivata la comunicazione di una scatola di cartone da imballaggio chiusa, in un parcheggio sotterraneo di uno stabile in piazza Colonnello Costantino Bernasconi.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso. A titolo precauzionale il primo piano dell’edificio è stato evacuato. In base alle verifiche effettuate dagli artificieri, la scatola non era pericolosa ed era priva di contenuto. Le persone forzatamente uscite sono prontamente rientrate subito dopo il cessato allarme.

