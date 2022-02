Atti vandalici al lavatoio di via Tagliamento ad Albate. “Gravi, incommentabili e devono essere puniti – dichiara attraverso una nota il consigliere comunale del Partito Democratico, Gabriele Guarisco. “Sono però anche un segno di un disagio sociale che la politica deve affrontare, uscendo dal palazzo e dedicando finalmente attenzione ai quartieri di Como che, ricordiamo al sindaco, non è solo città murata”.

Atti vandalici al lavatoio di Albate

Poi aggiunge: “L’incuria in cui versano i quartieri di Como e anche alcune aree di Albate è la dimostrazione che a Palazzo Cernezzi c’è la ferma convinzione che la periferia, in quanto tale, sia indegna di attenzione. Ciò deve cambiare e cambierà con le prossime elezioni”.

LEGGI ANCHE Passaggio a livello in via Scalabrini, chiusura alle auto per un giorno