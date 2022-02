La maggioranza in consiglio comunale a rischio spaccatura settimana prossima, a causa di una mozione presentata in solitaria da Forza Italia. L’argomento è la terza linea del termovalorizzatore di Como, argomento al centro di un complesso dibattito in città.

Forza Italia, nella mozione firmata dal capogruppo Enrico Cenetiempo, sostiene che la terza linea “non risulta incardinata in forza di effettive e dimostrate esigenze territoriali”. E ancora, “non risponde alla finalità ambientale del sistema di depurazione dell’Ato”. Quindi “non può giustificare nessun potenziale incremento di fonti inquinanti ovvero di ulteriore danno ambientale”. In attesa di ulteriori valutazioni, quindi, la mozione di Forza Italia chiede al consiglio di esprimere “parere negativo per la terza linea del termovalorizzatore per il trattamento dei fanghi.

Resta da capire ora come si comporterà in aula la maggioranza settimana prossima, su questa iniziativa: se voterà compatta o se, come probabile, si spaccherà.