Stop alla Fiera di Pasqua a Como, per il secondo anno consecutivo, le tradizionali bancarelle della Fiera di Pasqua di viale Varese non ci saranno. Il Comune potrebbe rivedere la decisione presa.

Stop alla Fiera di Pasqua, il Comune pronto a ripensarci

La prossima settimana l’assessore al Commercio di Palazzo Cernezzi, Marco Butti assieme al sindaco della città, Mario Landriscina incontreranno le associazioni di categoria del territorio per capire come eventualmente – alla luce della pandemia ancora in atto e dello stato di emergenza fissato al 31 marzo – quali scelte prendere.

“Non ho alcun timore di tornare su decisioni già prese”, ha precisato Butti. “La riunione della prossima settimana è importante per capire quali accorgimenti prendere in tema di sicurezza e controllo grazie anche al contributo delle associazioni del territorio”.

Poi Butti si dice pronto ad accogliere i consigli arrivati dall’assemblea cittadina. Il riferimento è alle alternative proposte avanzate dal consigliere del Pd, Gabriele Guarisco che aveva chiesto alla giunta di non sospendere la Fiera di Pasqua ma eventualmente – per non creare assembramenti – allargare l’area della manifestazione, coinvolgendo anche le zone all’interno della città murata ad esempio le piazze San Fedele e Volta e l’area dei giardini di Largo Tokamachi.

“Siamo pronti ad accogliere proposte e suggerimenti su location alternative per poter distribuire i posteggi per gli operatori fieristici”, conclude Butti. “Ad ogni modo dopo l’incontro valuteremo le scelte da prendere per eventualmente poter organizzare la Fiera”.