Grande attesa per Como-Lecce, biglietti a ruba. Allo stadio Sinigaglia, del resto, sabato arriva la formazione che guida la classifica della serie B. I tagliandi per curve e distinti sono esauriti; ne sono disponibili per la tribuna, i più costosi. Obiettivo dei salentini, lasciare il Lario con i tre punti. Sarebbe peraltro la prima volta nella storia, in una partita di campionato per i pugliesi. A secco di successo contro i lariani anche il tecnico dei giallorossi, Marco Baroni, ex difensore che ad alti livelli ha giocato con Napoli, Roma, Udinese, Bologna e lo stesso Lecce. Gli ospiti sono reduci da tre successi consecutivi. Il Como nelle ultime cinque gare ha rimediato due sconfitte, altrettanti pareggi e un successo.

La curiosità è di vedere se mister Giacomo Gattuso darà spazio agli acquisti del calciomercato di gennaio, lo spagnolo Alex Blanco, il trequartista Amato Ciciretti e il centrocampista centrale Filippo Nardi. Come detto, grande attesa per Como-Lecce: qualcosa in più sull’undici dei padroni di casa si potrà sapere domani nella tradizionale conferenza stampa di presentazione del match con il tecnico degli azzurri. Un Como che punta a riprendere il cammino dopo gli ultimi risultati non troppo confortanti. Gli azzurri sono all’undicesimo posto in classifica, a 26 punti a sei lunghezze di distanza sia dalla zona playoff, sia da quella playout.

La ventunesima giornata di serie B non prevede anticipi del venerdì. Le prime gare saranno quelle di sabato alle 14. In contemporanea a Como-Lecce saranno disputate Benevento-Parma, Alessandria-Pisa, Cosenza-Brescia, Crotone-Cittadella e Ternana-Reggina. In quest’ultima gara arbitra il lariano Andrea Colombo.

