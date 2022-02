Economia Lariana, continua la fase di crescita nel territorio comasco. E’ il quadro che emerge dai dati dell’Osservatorio congiunturale elaborati dai Centro Studi di Confindustria Como nel secondo semestre 2021.

In provincia di Como migliorano gli indicatori relativi a ordini, produzione e fatturato. In media si registra un incremento del 14%. Per quanto riguarda invece i settori di attività, l’impiego medio si attesta al 77,2% per le aziende tessili, al 80,3% per quelle metalmeccaniche e all’81,7% per le realtà degli altri settori.

Si conferma ancora una volta la marcata propensione all’internazionalizzazione delle realtà del territorio comasco: nel secondo semestre 2021 la quota di fatturato realizzato al di fuori dell’Italia è pari a quasi due quinti del totale (37,3%). L’Europa Occidentale rappresenta la principale area di riferimento per l’export assorbendo il 16,8% delle vendite totali.

Economia Lariana, crescita a rischio

Risultati dunque positivi che devono però fare i conti con le criticità legate all’approvvigionamento delle materie prime: quasi nove realtà su dieci (88,3%) hanno segnalato aumenti dei prezzi delle materie prime necessarie all’attività tra luglio e settembre 2021; la quota è salita al 97,8% nel trimestre successivo.

Le criticità legate al rincaro delle materie prime, a cui si è unito il sensibile aumento registrato dai prezzi dell’energia elettrica e del gas nei mesi finali dell’anno, hanno causato una riduzione dei margini di profitto per il 71,8% delle aziende

“Purtroppo, questo miglioramento generalizzato trova già un grosso freno che ha iniziato a dispiegare i suoi effetti negli ultimi mesi del 2021 e che si stanno acuendo nel nuovo anno – commenta di Aram Manoukian, presidente di Confindustria Como – L’esorbitante aumento dei costi energetici e delle materie prime, accompagnato da una fortissima difficoltà di reperimento di alcuni materiali fondamentali per intere filiere rischia infatti di vanificare il prodigioso recupero della nostra economia causando anche una forte spinta verso l’alto dell’inflazione”.

