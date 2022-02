Superato anche il picco delle somministrazioni delle terze dosi, l’Asst Lariana riorganizza la campagna vaccinale, concentrando gli appuntamenti in particolare sull’hub di Lariofiere. Procede a pieno ritmo intanto la campagna per i bambini dai 5 agli 11 anni. Nel fine settimana, domani e domenica, per questa fascia di età è in programma un nuovo open day con la possibilità di effettuare l’iniezione senza prenotazione.

“Nei prossimi giorni procederemo a una riorganizzazione della campagna vaccinale – fa sapere l’Asst Lariana – in modo da poter dedicare nuovamente alle consuete attività almeno una parte del personale oggi impegnato negli hub”.

Via Napoleona

In via Napoleona, il centro vaccinale dedicato agli adulti resta attivo per le dosi già prenotate. Sono ancora a disposizione alcuni appuntamenti per completare le agende.

Lariofiere

Il centro vaccinale di Lariofiere diventerà l’hub principale e il punto di riferimento per le iniezioni degli adulti e, nelle prossime settimane anche per i bambini, con l’allestimento di ambulatori dedicati.

I cittadini che ancora dovessero ricevere la prima dose potranno presentarsi a Erba anche senza appuntamento tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20. Resta naturalmente anche la possibilità di effettuare la prenotazione dal portale regionale.

Menaggio

Il centro vaccinale di Menaggio prosegue l’attività per gli adulti e i bambini nei giorni di martedì, mercoledì e sabato. Sulla base dell’andamento delle prenotazioni, nel corso delle prossime settimane si valuterà un’eventuale riduzione.

Cantù

A Cantù resta attivo il centro vaccinale dedicato ai bambini per gli appuntamenti già prenotati per la prima e seconda dose. Le vaccinazioni per la fascia da 5 a 11 anni proseguiranno poi a Erba e a Como, nell’ambulatorio di via Napoleona.

Open day

Domani, sabato 5 e domenica 6 febbraio è in programma un nuovo open day per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni a Como, in via Napoleona. Dalle 8 alle 20 sarà possibile accedere per l’iniezione anche senza appuntamento. In questa occasione potranno eventualmente essere vaccinati anche gli accompagnatori che ancora dovessero iniziare o completare il ciclo vaccinale.