Incendio vicino a una cascina a Centro Valle Intelvi. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo la segnalazione di un rogo che ha coinvolto un tavolo in un’area boschiva in località Meriggio, in via Monte Generoso.

I pompieri hanno spento rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente nell’area. I vigili del fuoco hanno poi avviato gli accertamenti per chiarire la causa del rogo, che dalle prime informazioni potrebbe essere doloso.