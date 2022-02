Il presagio di Gattuso: “Rigore sul palo, ne ero convinto”. Il curioso episodio è stato raccontato dall’allenatore del Como al termine della gara pareggiata 1-1 con il Lecce allo stadio Sinigaglia (QUI il resoconto). Il riferimento riguarda il tiro dagli undici metri sbagliato dagli ospiti a pochi minuti dal fischio finale. “Il rigore? Ero convinto che Coda avesse calciato sul palo. Me lo sentivo. Una cosa stranissima”.

Più in generale sul match Giacomo Gattuso ha spiegato: “Il Lecce è la squadra più forte che abbiamo affrontato finora. C’è grande soddisfazione sia per il risultato, sia per la grande gara che abbiamo disputato. Il risultato? Potevamo vincere o perdere e lo stesso vale per i nostri avversari. Loro hanno avuto il match-point con il rigore, noi abbiamo avuto una serie di occasioni. Un pareggio, quindi, in fin dei conti ci può stare. Di fronte c’era una squadra con tanta qualità individuale e organizzazione. Ma noi siamo riusciti a metterla in difficoltà: non molto a lungo nel primo tempo e poi, dopo le sostituzioni, nel secondo tempo”.

Non sono mancate parole di elogio per il portiere Davide Facchin, autore di una grande partita. “Molto merito del pareggio è anche suo – ha concluso Gattuso – Ha fatto grandi parate. In certe situazioni ci ha aiutato a difendere il risultato”.

I risultati delle gare che hanno aperto la ventunesima giornata. Alessandria-Pisa 1-1, Benevento-Parma 0-0, Como-Lecce 1-1, Cosenza-Brescia 0-0, Crotone-Cittadella 0-0, Ternana-Reggina 2-0, Frosinone-Lanerossi Vicenza 2-0, Ascoli-Perugia 0-1. Oggi alle 16-15: Cremonese-Monza; Pordenone-Spal

QUI la classifica, dal sito Lega serie B

Il nuovo acquisto degli azzurri, Amato Ciciretti (foto Roberto Colombo)

Mister Giacomo Gattuso (foto Roberto Colombo)