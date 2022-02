Como Nuoto, doppia sconfitta al rientro nei campionati di pallanuoto di serie A, che sono ripartiti dopo lo stop forzato deciso dalla Federnuoto a causa del Covid.

In A1 femminile, le “Rane rosa” allenate da coach Stefano “Tete” Pozzi sono state superate in casa – nella piscina di Monza – dal Trieste. Le giuliane si sono imposte per 15-17 in una gara equilibrata, in cui le ospiti nel finale sono riuscite a mantenere il vantaggio, con la Como Nuoto che non ha lesinato sforzi per cercare di raggiungere quantomeno il pareggio. Nella Como Nuoto Recoaro esordio di Francesca Cattaneo, classe 2003, e ritorno in acqua di Maria Romanò, al rientro da un lungo infortunio. Assenti per infortunio Bianca Romanò e Nina Fisco, uscita nel primo tempo. Grazie a questa affermazione Trieste ha superato in classifica il Como (12 punti contro 10). Lariane seste in graduatoria.

Rientro in acqua anche il team maschile, che milita in A2. L’ultimo turno, la sesta giornata, era stato disputato il 18 dicembre. Il torneo è ripartito con le gare dell’undicesimo turno. Le sfide dal settimo al decimo sono state riprogrammate. Trasferta in Liguria per i biancoazzurri, che sono stati superati per 12-9 dai padroni di casa. Una partita equilibrata nelle prime tre frazioni e poi decisa nell’ultima, con la Como Nuoto che prima dei minuti conclusivi del match era avanti per 8-7. Ma nel quarto e ultimo tempo l’Imperia con un secco 5-1 parziale ha girato il confronto a suo favore. In classifica lariani settimi con 7 punti alla pari proprio con l’Imperia.

