Turno all’insegna dell’equilibrio in serie B. La ventunesima giornata, seconda di ritorno, è stata infatti caratterizzata da una lunga serie di pareggi. Per chi ha vinto, dunque, i tre punti sono stati pesanti. Nelle gare domenicali, vittoria della Cremonese contro il Monza per 3-2 e pari tra Pordenone e Spal (1-1). Il Como ha pareggiato 1-1 con la capolista Lecce allo stadio Sinigaglia ieri pomeriggio (QUI il resoconto).

I lariani rimangono undicesimi in graduatoria con 27 punti, a -5 dalla zona playoff e a +6 dai playout. Nel prossimo week end la squadra di mister Giacomo Gattuso è attesa dalla trasferta di Ascoli (in campo domenica alle 15.30). In questo turno all’insegna dell’equilibrio i bianconeri marchigiani hanno però perso per 1-0 in casa con il Perugia.

I risultati. Alessandria-Pisa 1-1; Benevento-Parma 0-0; Como-Lecce 1-1; Cosenza-Brescia 0-0; Crotone-Cittadella 0-0; Ternana-Reggina 2-0; Frosinone-Lanerossi Vicenza 2-0; Ascoli-Perugia 0-1; Cremonese-Monza 3-2; Pordenone-Spal 1-1

La classifica. Lecce 41, Pisa 40, Brescia 39, Cremonese 38, Frosinone 37, Benevento 36, Monza 35, Cittadella e Ascoli 32, Perugia 31, Como e Ternana 27, Parma 25, Spal e Reggina 23, Alessandria 21, Cosenza-18, Crotone 14, Pordenone 12, Lanerossi Vicenza 11

Le prossime partite (terza giornata di ritorno). Sabato 12 febbraio ore 14 Cittadella-Cremonese, Vicenza-Cosenza, Monza-Spal, Parma-Pordenone, Pisa-Ternana; ore 16.15 Perugia-Frosinone, Reggina-Crotone. Domenica ore 15.30 Ascoli-Como, Brescia-Alessandria, Lecce-Benevento