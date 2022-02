Como Women, successo contro il Cesena. Una vittoria che garantisce il primo posto parziale nella classifica del campionato di serie B femminile alle biancoazzurre allenate da Sebastian De La Fuente.

A Ponte Lambro le lariane si sono imposte per 2-1. Una partita in cui le ospiti hanno dato filo da torcere alle padrone di casa, che non hanno lesinato sforzi per portare a casa i tre punti. Le romagnole sono passate in vantaggio all’8′ del primo tempo con una sfortunata autorete di Emma Lipman. Pochi minuti dopo il pareggio di Marta Vergani e, nella seconda parte, al 26′, il gol del definitivo 2-1 di Vlada Kubassova. Poco prima la lariana Vergani aveva calciato alto un rigore, apparso ai più una fin troppo generosa concessione del direttore di gara. Una vittoria del Como Women sotto gli occhi del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti (QUI l’articolo a lui dedicato). Il capitano del “triplete” è cognato dell’allenatore lariano, che festeggiava proprio oggi il compleanno.

In classifica il Como rimane in testa a quota 27, con un punto di vantaggio sul Brescia, che ha superato per 3-2 il Sassari. Ed è già grande l’attesa per il confronto diretto del prossimo 20 febbraio in casa delle bresciane. Un derby lombardo che potrà essere uno snodo importante nella lotta per il primo posto e quindi per la promozione in serie A.