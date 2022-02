Cantù sfida Trapani. I brianzoli tornano a disputare un match casalingo dopo quasi due mesi. Domani alle 17 al PalaBancoDesio l’Acqua S.Bernardo affronterà la Pallacanestro Trapani. I brianzoli potranno contare sul nuovo acquisto Zack Bryant, play americano pronto a debuttare in Italia dopo i primi sei mesi della stagione trascorsi tra Germania e Finlandia (QUI il resoconto della presentazione).

Il precedente

Cantù sfida Trapani. Le due contendenti si sono già affrontate nel match d’andata lo scorso 7 novembre, in Sicilia. Gli ospiti avevano conquistato il successo con il punteggio di 72-91. Per la gara di oggi, e per il resto della stagione, coach Marco Sodini non potrà contare sul capitano Luigi Sergio, gravemente infortunato ad un tallone d’Achille.

Coach Sodini

“Affrontiamo Trapani consapevoli che domenica scorsa, contro Mantova, è stata probabilmente la nostra peggior partita in tutta la stagione in termini di produzione di pallacanestro – ha detto alla vigilia coach Sodini – Abbiamo grande voglia di riscatto e di giocare una pallacanestro molto più efficace, più brillante”.

“In settimana abbiamo aggiunto un giocatore nuovo, che ha senz’altro dato brio e vitalità a tutto il lavoro – ha aggiunto Sodini – Abbiamo grande ambizione e vogliamo sin da subito ritrovare noi stessi. Credo ci sia la necessità di trovare maggiore gioia quando scendiamo sul parquet, cosa non successa nell’ultimo periodo a causa di una serie di eventi, tra cui gli infortuni. Siamo molto determinati a far accadere ciò che vorremmo che accadesse”.