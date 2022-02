La carica di Bryant: “A Cantù per vincere”. Presentazione, oggi, per il nuovo acquisto della Pallacanestro Cantù, che esordirà domenica prossima con la maglia del club brianzolo nella sfida del PalaDesio contro Trapani. Determinazione e voglia di integrarsi al più presto con la sua nuova squadra: queste le parole d’ordine dell’americano 24enne arrivato al posto di Robert Johnson. A fare gli onori di casa alla conferenza stampa l’allenatore Marco Sodini e il direttore tecnico Fabrizio Frates. Lo statunitense non si è nascosto:

“Sono qui per vincere -ha sottolineato lo statunitense Zack Bryant – So che le aspettative sono molto alte e la cosa non mi spaventa. Anzi, mi dà ancora più carica”. Il nuovo acquisto ha presentato le sue caratteristiche. Si è descritto come un cestista anche ama correre, giocare una pallacanestro veloce e molto aggressiva su entrambi i lati del campo. “Spingo tanto in attacco – ha spiegato – portando palla anche dentro l’area e cercando di segnare più punti possibili; allo stesso tempo, però, mi piace aiutare i miei compagni in difesa, dando tutto me stesso anche quando c’è da difendere con intensità”.

Cantù è attualmente al terzo posto in classifica a quattro punti di distanza dalle squadre che guidano il girone verde di serie A2, Udine e Pistoia. I brianzoli hanno però una gara in meno, quella saltata con Casale per il Covid. In vista dell’incontro con Trapani i biglietti sono già in vendita sui circuiti abituali on-lne, venerdì e sabato in sede e domenica direttamente al palazzetto.